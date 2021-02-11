中國建築興業上半年多賺45.8%至2.26億元 派中期息3仙
文章日期：2021年8月16日 12:16
中國建築興業 （0830） 公布，上半年按年多賺45.8%至2.26億元，每股盈利為10.48仙，派每股中期股息3仙，去年同期則沒有派息。
期內，公司收入按年升37.8%至27.03億元，稅前溢利為2.85億元。集團表示，隨著大中華地區和北美地區疫情反覆但仍受控，建築施工需求亦逐步恢復。在香港的建築業務在強勁訂單的支持下，營業額和利潤均取得增長。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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