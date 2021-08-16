上半年，集團集裝箱航運物流業務收入增加約80.4%至約13.2億美元。主因來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱航運量增加29.4%至149.1萬個標準箱；及平均運費（不包括互換倉位費收入）由541.3美元╱標準箱增加約42.3%至770.4美元╱標準箱的合併影響所致。

乾散貨及其他業務賺取的收入增加約25.5%至約13.8百萬美元。主因乾散貨船舶平均日租金增加。

海豐國際（1308）收報29.2元，跌2.18%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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