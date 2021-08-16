海豐國際中期多賺3倍 息1元
文章日期：2021年8月16日 12:28
海豐國際（1308）公布，中期純利增307.9%至4.87億美元，收入79.6%至13.34億美元，中期息100仙。
上半年，集團集裝箱航運物流業務收入增加約80.4%至約13.2億美元。主因來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱航運量增加29.4%至149.1萬個標準箱；及平均運費（不包括互換倉位費收入）由541.3美元╱標準箱增加約42.3%至770.4美元╱標準箱的合併影響所致。
乾散貨及其他業務賺取的收入增加約25.5%至約13.8百萬美元。主因乾散貨船舶平均日租金增加。
海豐國際（1308）收報29.2元，跌2.18%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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