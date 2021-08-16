華人置業中期轉虧 蝕3728.4萬 不派息
文章日期：2021年8月16日 12:00
華人置業（0127）公布中期業績，截至今年6月底止，集團轉盈為虧，股東應佔虧損3728.4萬元，去年同期錄得溢利7.86億元，核心溢利7790萬元，按年大跌93.75%，每股基本虧損0.02元，不派中期息，去年同期每股派1仙。
期內，集團收入7.26億元，按年大跌63.04%。集團指，中期由盈轉虧 主要由於期間來自恒大（3333）股份之股息收入淨額減少；就英國投資物業向租戶收取之拆卸費用減少；儘管期間投資物業之公平值變動未變現虧損減少。
華置中午收報3.06元，跌1.29%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
國泰疫苗抽獎今日起接受報名 大獎為A321neo空中私人派對
港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌6日 再創逾11年新低
毛記伙網媒拓IT業招聘網站 料由陳強領軍 近年積極多元化發展