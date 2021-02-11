恒指半日跌196點或0.74%，報26195點，成交金額719億元；國指跌99點或1.06%，報9277點。恒生科技指數收報6431點，跌2.39%。

恒指失守10天線(26365.95點)，受制於20天線(26422.7點)，科指續低於10天線(6702.49點)。

藍籌32隻升，21隻下跌，5隻無升跌。萬洲（0288）升3.04%，收報6.77元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.51%，收報94.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；比亞迪（1211）跌6.66%，收報255.2元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌5.31%，收報221元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低90點。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.16元，升3.03%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見553.5元，收報558.5元，跌7.99%。

北水南下合計淨流出23.91億元，較上日增加6.15%，連續第3日流出，累計流出47.45億元。南水北上合計淨流入38.25億元人民幣，終止連續3日流出。

多間公司公布業績，績前表現如下，雅生活服務（3319）收報31.2元，跌0.16%；閱文（0772）收報72.2元，跌2.43%；華置（0127）收報3.06元，跌1.29%；海豐國際（1308）收報29.2元，跌2.18%；舜宇（2382）收報217.6元，跌1.98%；遠洋服務（6677）收報4.98元，跌0.2%；微盟（2013）收報9.87元，跌3.24%。

官媒續批遊戲業，騰訊（0700）收報455.2元，跌3.19%；網易（9999）收報135.8元，跌4.37%。

小米MIX 4 1分鐘銷售額突破3億人幣。小米（1810）收報25元，跌1.77%。

澳門後日起恢復娛樂場所營業。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報11.94元，升1.02%；美高梅中國（2282）收報8.09元，跌0.37%；澳博控股（0880）收報6.39元，升0.63%；永利澳門（1128）見52周低8.36元，收報8.49元，跌0.47%；銀河娛樂（0027）收報48.85元，跌0.31%；金沙中國（1928）收報25.1元，跌0.2%。

REDD：中信成為華融控股股東方案已獲國務院批准。中信（0267）收報8.5元，升1.8%。

萬科海外（1036）發盈喜，料中期多賺至少3.9倍。創52周高，見3.49元，收報2.99元，升17.72%。

永利澳門（1128）中期虧損收窄至21.57億，不派息。見52周低8.36元，收報8.49元，跌0.47%。

國泰（0293）上月最高單日客數2585人，日均客1745人創今年最高。收報6.29元，升0.8%。

東瀛遊（6882）發盈警，料上半年虧損7000萬元。收報0.5元，無升跌。

堡獅龍國際（0592）全年虧損收窄至1.55億元，不派息。收報0.65元，跌1.52%。

創興銀行（1111）上半年純利升逾三成至9.51億，派中期息0.11元。創52周高，見20.65元，收報20.55元，無升跌。

雲能國際（1298）發盈警，中期虧損或擴大逾3倍。收報1.5元，無升跌。

理想汽車（2015）獲速納入恒生綜合大型股指數26日起生效。創上市新低，見105.3元，收報108.8元，跌5.06%。

中國太保（2601）今年首7個月原保險業務收入近2450億人幣。收報23元，升1.55%。

Vesync（2148）發盈喜，料中期純利升35%至50%。收報13元，跌9.72%。

破頂股表現

破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見178.8元，收報175.4元，升0.92%；創科實業（0669）創上市新高，見169.9元，收報168.8元，升1.81%；科濟藥業（2171）創上市新高，見37.3元，收報35.85元，升2.14%；艾德韋宣（9919）創上市新高，見1.96元，收報1.85元，跌1.6%；光大水務（1857）創52周高，見1.71元，收報1.64元，跌1.8%；華潤電力（0836）創52周高，見16.48元，收報15.16元，升0.13%；理文化工（0746）創52周高，見6.55元，收報6.41元，升2.23%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見6.69元，收報6.51元，升6.55%；葉氏化工（0408）創52周高，見5.76元，收報5.7元，升2.52%；南方錳業（1091）創52周高，見1.8元，收報1.64元，升0.61%；東方證券（3958）創52周高，見8.17元，收報7.96元，升2.05%；創興銀行（1111）創52周高，見20.65元，收報20.55元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，三巽控股（6611）創上市新低，見4元，收報4.46元，跌4.5%；理想汽車（2015）創上市新低，見105.3元，收報108.8元，跌5.06%；嘉和生物（6998）創上市新低，見11.38元，收報11.58元，跌2.36%；東陽光藥（1558）創上市新低，見5.7元，收報5.8元，跌0.85%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見553.5元，收報558.5元，跌7.99%；易居企業（2048）創上市新低，見3.03元，收報3.1元，跌2.52%；百度（9888）創上市新低，見144.5元，收報147元，跌4.61%；快手（1024）創上市新低，見76.5元，收報78.4元，跌2.06%；稻草熊（2125）創上市新低，見5.52元，收報5.66元，跌0.7%；寶光實業（0084）見52周低0.07元，收報0.07元，跌5.41%；日清食品（1475）見52周低5.24元，收報5.28元，跌0.19%；大家樂（0341）見52周低14.7元，收報14.74元，跌1.6%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.89元，收報0.89元，無升跌；太陽城集團（1383）見52周低0.36元，收報0.36元，跌2.7%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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