滬指一枝獨房 創板指曾跌穿3300點
文章日期：2021年8月16日 11:37
滬深三大指數半日個別發展。滬指低開高走，半日最高見3537點，收報3529點，升12點或0.37%，成交額3478億元人民幣（下同）。
深證成指反覆向下，最低跌至14679點，收報14755點，跌43點或0.3%，成交額4674億元，兩市合共成交額8152億元。
創板指半日向下，一度跌穿3300點，低見3294點，收報3320點，跌24點或0.73%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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