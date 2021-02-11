國泰疫苗抽獎今日起接受報名 大獎為A321neo空中私人派對
文章日期：2021年8月16日 11:36
集團指，參加者須年滿18歲、持有香港身份證，須登記為「亞洲萬里通」或馬可孛羅會會員，並且在8月31日完成兩劑新冠疫苗。如果曾受感染的人士，完成接種一劑新冠疫苗即亦可參加抽獎。
大獎為在全新A321neo舉辦私人派對，名額1份。二獎為100萬「亞洲萬里通」里數獎賞，共10份名額。三獎為10萬「亞洲萬里通」里數獎賞，共100份名額。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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