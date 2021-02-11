集團指，參加者須年滿18歲、持有香港身份證，須登記為「亞洲萬里通」或馬可孛羅會會員，並且在8月31日完成兩劑新冠疫苗。如果曾受感染的人士，完成接種一劑新冠疫苗即亦可參加抽獎。

大獎為在全新A321neo舉辦私人派對，名額1份。二獎為100萬「亞洲萬里通」里數獎賞，共10份名額。三獎為10萬「亞洲萬里通」里數獎賞，共100份名額。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

經濟學家徐家健收購Youtube頻道「啱Channel」

毛記伙網媒拓IT業招聘網站 料由陳強領軍 近年積極多元化發展

澳門後日起恢復娛樂場所營業

REDD：中信成為華融控股股東方案已獲國務院批准

恒指低開26點 騰訊跌1.4% 舜宇無升跌

港股ADR升13點 夜期低水44點 美期亞股向下 舜宇等業績

萬科海外發盈喜 料中期多賺至少3.9倍