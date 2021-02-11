港元1個月期HIBOR跌0.14點子至0.06411%，是2010年1月20日後最低，當日報0.06%。

港元現報7.783元貶值1點子，曾貶值最多8點子，報7.7837元，亦曾升值最多7點子，報7.7822元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.28點子至0.0367%；1星期HIBOR跌0.29點子至0.04089%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05036%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.09點子至0.14196%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.25268%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.34982%。

美元指數現報92.535升值0.017點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報0.09275%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0286%，終止連續1日擴闊，利差是2021年8月12日後最低，當日差距為-0.0296%。

對上一次終止連續1日擴闊，是2021年8月09日，當日利差報-0.0186%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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