港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌6日 再創逾11年新低
文章日期：2021年8月16日 11:19
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，對上一次連跌6日是2021年7月19日，當日拆息報0.07857%。
港元1個月期HIBOR跌0.14點子至0.06411%，是2010年1月20日後最低，當日報0.06%。
港元現報7.783元貶值1點子，曾貶值最多8點子，報7.7837元，亦曾升值最多7點子，報7.7822元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.28點子至0.0367%；1星期HIBOR跌0.29點子至0.04089%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05036%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.09點子至0.14196%；6個月期HIBOR跌0.04點子至0.25268%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.34982%。
美元指數現報92.535升值0.017點或0.02%。
美元1個月期LIBOR報0.09275%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0286%，終止連續1日擴闊，利差是2021年8月12日後最低，當日差距為-0.0296%。
對上一次終止連續1日擴闊，是2021年8月09日，當日利差報-0.0186%。
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