央廣網發表評論文章指，有網絡遊戲肆意篡改歷史，錯誤改編歷史或容易引起「歷史觀、民族觀、國家觀和文化觀的誤導」，網絡遊戲行業必須加強自律，對「跑偏了」的網絡遊戲持「零容忍」態度。

文章指出，網絡遊戲玩家的主體是青少年，錯誤地改編、戲說、調侃歷史，容易引起歷史觀、民族觀、國家觀和文化觀的誤導。

事件涉及一款由椰島遊戲工作室開發，名為《江南百景圖》的手機遊戲，將抗金名將岳飛，設計為牽着羊，袒露上半身、牽羊免冠，文章認為是將岳飛描繪為「肉袒牽羊」，即有示降服順的意思，同時又把秦檜定位為高的等級，評論文章認為肆意篡改歷史的網絡遊戲是一種劣質甚至是有害的文化傳播。

在官謀批評前，《江南百景圖》表示，岳飛是屬於「十二生肖閑人系列」人物，是圍繞十二生肖主題展開，讓一些歷史人物「在田園享受閑情雅致的生活」，考慮到岳飛終生奔波於保家衛國，故將他選為羊屬相，希望岳飛在遊戲中可以「享受平靜安逸的生活」。設計其後改成手執長矛的將軍形象，開發商向網民致歉。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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