內地7月工業增加值、零售、固投均遜預期 失業率上升
文章日期：2021年8月16日 10:06
國統局公佈，7月份工業增加值按年增長6.4%，低過預期的7.9%，及上月的8.3%。社會消費品零售總額按年增長8.5%，低過預期的增長10.9%，及6月的12.1%。
1-7月不含農戶固定資產投資按年增長10.3%，低過預期的11.3%，首6月累計按年增長12.6%。
1-7月房地產投資按年上漲12.7%，首6月累計按年上漲15%。
7月末調查失業率為5.1%，6月為5.0%。
1-7月份，全國網上零售額71108億元，同比增長21.9%。其中，實物商品網上零售額58130億元，同比增長17.6%；佔社會消費品零售總額的比重為23.6%。
國統局指，7月份經濟增長水平符合預期，就業物價總體平穩，國際收支基本平衡，主要宏觀指標處於合理區間，國民經濟延續穩定恢復態勢。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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