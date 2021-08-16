該項第111/2021號內容為「為防止新型冠狀病毒肺炎在澳門特別行政區的傳播，自2021年8月5日零時起，關閉10月26日第47/98/M號法令及4月1日第16/96/M號法令規定的電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、『卡拉OK』場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳」。

濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）現報11.88元，升0.51%；美高梅中國（2282）現報8.09元，跌0.37%；澳博控股（0880）現報6.44元，升1.42%；永利澳門（1128）見52周低8.36元，現報8.54元，升0.12%；銀河娛樂（0027）現報49.4元，升0.82%；金沙中國（1928）現報25.15元，無升跌。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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