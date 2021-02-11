報導指，目前尚不清楚執行方案的具體時間表和細節，包括華融超過200億美元的境外債券處置方案。根據最新提交監管部門的方案，華融將回歸主業，剝離其持牌的七家金融子公司，包括華融信託、華融金融租賃等，並出售給其他戰略投資者。

報導又指，中信派出的團隊已完成了對華融的現場儘職調查，但截至上周中旬，該團隊還未離開華融總部。

中國華融和中信集團暫未立即回應彭博尋求置評的請求。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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