REDD：中信成為華融控股股東方案已獲國務院批准
文章日期：2021年8月16日 09:35
REDD引述消息指，中信集團正在與中國華融資產管理股份有限公司討論獲得其控股權。國務院近期批准相關方案，華融最終可能成為中信的子公司。
報導指，目前尚不清楚執行方案的具體時間表和細節，包括華融超過200億美元的境外債券處置方案。根據最新提交監管部門的方案，華融將回歸主業，剝離其持牌的七家金融子公司，包括華融信託、華融金融租賃等，並出售給其他戰略投資者。
報導又指，中信派出的團隊已完成了對華融的現場儘職調查，但截至上周中旬，該團隊還未離開華融總部。
中國華融和中信集團暫未立即回應彭博尋求置評的請求。
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