恒指低開26點 騰訊跌1.4% 舜宇無升跌
文章日期：2021年8月16日 09:27
恒指今早低開26點或0.11%，報26365點，成交金額20億元；國指今早低開3點或0.04%，報9374點。恒生科技指數開市報6562點，跌0.41%。
恒指10天線(26382.93點)及20天線(26431.18點)距離收窄，科指續低於10天線(6715.54點)。
藍籌18隻升，19隻下跌，21隻無升跌。友邦（1299）升1.02%，報93.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；九龍倉置業（1997）跌1.51%，報39.1元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.4%，報463.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。
恒生科技指數成份股6隻升，15隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報40.4元，升0.75%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報580元，跌4.45%。
多間公司公布業績，績前表現如下，雅生活服務（3319）開市報31.25元，無升跌；閱文（0772）開市報74元，無升跌；華置（0127）無成交，報3.1元。海豐國際（1308）開市報29.85元，無升跌；舜宇（2382）開市報222元，無升跌；遠洋服務（6677）開市報4.95元，跌0.8%；微盟（2013）無成交，報10.2元。
萬科海外（1036）發盈喜，料中期多賺至少3.9倍。開市報2.76元，升8.66%。
永利澳門（1128）中期虧損收窄至21.57億，不派息。見52周低8.4元，開市報8.4元，跌1.52%。
國泰（0293）上月最高單日客數2585人，日均客1745人創今年最高。開市報6.24元，無升跌。
東瀛遊（6882）發盈警，料上半年虧損7000萬元。無成交，報0.5元。
堡獅龍國際（0592）全年虧損收窄至1.55億元，不派息。無成交，報0.66元。
創興銀行（1111）上半年純利升逾三成至9.51億，派中期息0.11元。創52周高，見20.6元，開市報20.6元，升0.24%。
雲能國際（1298）發盈警，中期虧損或擴大逾3倍。雲能國際無成交，報1.5元。
理想汽車（2015）獲速納入恒生綜合大型股指數26日起生效。創上市新低，見111.9元，開市報111.9元，跌2.36%。
中國太保（2601）今年首7個月原保險業務收入近2450億人幣。無成交，報22.65元。
Vesync（2148）發盈喜，料中期純利升35%至50%。開市報14.4元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見178.3元，開市報178.3元，升2.59%；創科實業（0669）創上市新高，見167元，開市報167元，升0.72%。
破底股方面
破底股包括，三巽控股（6611）創上市新低，見4.61元，開市報4.61元，跌1.28%；理想汽車（2015）創上市新低，見111.9元，開市報111.9元，跌2.36%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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