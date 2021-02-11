港股ADR升13點 夜期低水44點 美期亞股向下 舜宇等業績
文章日期：2021年8月16日 08:39
美股上周五向上，港股ADR升13點或0.05%，報26404點，即月恒指夜期升38點，低水44點，報26348點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.31%，折合報468.74元；阿里巴巴（9988）跌0.28%，折合報183.49元；美團（3690）升0.2%，折合報233.86元；匯控（0005）升0.15%，折合報44.27元；建行（0939）跌0.08%，折合報5.6元。
道期現跌0.293%；標期現跌0.22%；納期現跌0.14%。日股現跌1.36%，韓股休市，澳股現跌0.24%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括雅生活服務（3319）、閱文（0772）、華置（0127）、海豐國際（1308）、舜宇（2382）、遠洋服務（6677）、微盟（2013）等。
萬科海外（1036）發盈喜，料中期多賺至少3.9倍。
永利澳門（1128）中期虧損收窄至21.57億，不派息。
國泰（0293）上月最高單日客數2585人，日均客1745人創今年最高。
東瀛遊（6882）發盈警，料上半年虧損7000萬元。
堡獅龍國際（0592）全年虧損收窄至1.55億元，不派息。
創興銀行（1111）上半年純利升逾三成至9.51億，派中期息0.11元。
雲能國際（1298）發盈警，中期虧損或擴大逾3倍。
理想汽車（2015）獲速納入恒生綜合大型股指數26日起生效。
中國太保（2601）今年首7個月原保險業務收入近2450億人幣。
Vesync（2148）發盈喜，料中期純利升35%至50%。