他指，儘管近月就業情況已見較為顯著的改善，但除非疫情完全受控、恢復與內地及國際的人員往還，否則失業率較難於短時間內回落到疫情前的低位。

陳茂波又表示，全國人大常委會在六月份通過《反外國制裁法》，這法例會透過什麼方式在港實施，還有待全國人大常委會作決定，《反外國制裁法》為的是要讓政策工具箱裡有更多樣化的反制手段，可以相稱的力度來作出抗衡及應對。豐富「工具箱」內的選項，可視之為「被動式」的防禦部署。

《反外國制裁法》透過兩方面發揮作用，一是阻斷任何組織或個人執行外國的所謂制裁，二是執行國家的反制措施。而反外國制裁是外交事務，屬中央事權，香港有憲制責任落實。內地和香港法律起草模式不同，內地的法律不少是確定一些基本原則，具體的操作留待日後制定有關實施細則或有關政府部門頒布行政措施。《反外國制裁法》是確立基本原則的全國性法律，日後在香港實施時，在操作上會充分考慮香港的實際情況，香港國際金融、貿易和航運中心的地位。

但陳茂波指，可以預計或許有人會借此炒作，試圖削弱香港國際金融中心的地位及抹黑香港的營商環境，甚至造成市場波動來混水摸魚，必須提高警覺、有所準備，並在這些時候加倍注意管理風險。