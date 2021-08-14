快樂蜂去年於上海開設內地首間分店，目前已有3間分店，快樂蜂表示目標為在未來4年開設100間分店。目前添好運在亞洲營運53間分店，12間在新加坡、12間在台灣、7間在菲律賓，6間在香港。

快樂蜂在2018年向Titan投資4500萬新加坡元，換取45%Titan股權，並獲得添好運在亞太區的特許經營權。據福布斯報導，快樂蜂在2019年持有添好運至60%，至去年疫情高峰期時再增至85%。除了添好運，目前快樂蜂亦持有其他中菜品，包括台灣的永和豆漿大王、內地粥店宏狀元、菲律賓中菜店超群等。

快樂蜂為賣家Titan基金的大股東，分別於2019年投資7500萬新加坡元，另於2020年以3630萬新加坡元從其他投資者收購基金25%權益，目前快樂蜂有Titan基金80%權益。