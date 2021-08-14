快樂蜂全購添好運亞太區業務餘下15%股權
文章日期：2021年8月14日 17:04
菲律賓快餐店快樂蜂（Jollibee）早前在菲律賓交易所發出通告，宣布全面收購米芝連一星、本港知名點心店添好運亞太區業務全數權益。目前快樂蜂已擁有添好運85%的股權，將會向擁有「添好運」品牌的新加坡私募基金Titan Dining，以7156萬新加坡元（約4.11億港元）收購餘下15%的股權。
快樂蜂去年於上海開設內地首間分店，目前已有3間分店，快樂蜂表示目標為在未來4年開設100間分店。目前添好運在亞洲營運53間分店，12間在新加坡、12間在台灣、7間在菲律賓，6間在香港。
快樂蜂在2018年向Titan投資4500萬新加坡元，換取45%Titan股權，並獲得添好運在亞太區的特許經營權。據福布斯報導，快樂蜂在2019年持有添好運至60%，至去年疫情高峰期時再增至85%。除了添好運，目前快樂蜂亦持有其他中菜品，包括台灣的永和豆漿大王、內地粥店宏狀元、菲律賓中菜店超群等。
快樂蜂為賣家Titan基金的大股東，分別於2019年投資7500萬新加坡元，另於2020年以3630萬新加坡元從其他投資者收購基金25%權益，目前快樂蜂有Titan基金80%權益。