受新冠肺炎變種病毒影響，周五公布的消費者信心指數下跌，創近10年的新低，與早前公布的中小企信心指數同樣差過預期，推低10年期國債收益率跌穿1.3厘至1.283厘，推動科技股上升。不過債息亦令銀行股下跌，花旗（美：C）、摩根大通（美：JPM）跌1.22%和1.12%。可選消費股一同下跌，亞馬遜（美：AMZN）跌0.29%，Shopify（美：SHOP）跌0.35%。

總結全周，道指上升0.87%，標指上升0.71%，連升第二周，納指則下跌0.09%。美股第二季財報公布將近完成，標指已公布財報的456間公司，約有85%盈利好過預期，嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders認為，雖然大部分公司盈利好過預期，不過跑贏的幅度也不出市場預計範圍。她認為及後企業盈利的按年增長，難免進一步放慢。投資者不應只着重營收增幅，同時需留應公司對通脹、利潤率和及後業績指引的說法。

中概股連續第四日下挫，納斯達克金龍中國指數收報10916點，下跌2.76%，為上月27日以最大跌幅。電商平台股再度下跌，軟銀早前宣布削減投資中資股，其持股叮咚買菜（美：DDL）跌14.23%，滿幫（美：YMM）跌11.91%，滴滴（美：DIDI）跌5.56%。嗶哩嗶哩（美：BILI）被高盛下調目標價，昨跌7.31%，折合報574.22港元，較其港股（9626）低5.4%。

恒指夜期升0.14%報26348點，低水44點，港股ADR比例指數升0.06%，收報26406點。