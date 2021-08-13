歐錫熊指，環球經濟狀況方面，外部需求復蘇應在今年餘下時間繼續支持香港的貨物出口，雖則升幅或較上半年異常強勁的增長有所放緩，而服務輸出也應持續增長。惟變種病毒肆虐全球，加上中美關係、地緣政治緊張局勢，以及主要央行貨幣政策立場的變化，將會為本港經濟帶來一定風險。

歐又表示，本港疫情由4月下旬開始減退，達到「清零」目標，消費及營商氣氛趨向正面，勞工市場改善，加上消費券所帶來的提振作用，將有助刺激消費氣氛，料私人消費開支將進一步增長，下半年處於復蘇的道路之上。

被問到去年4月至今年3月底的年度，以「永久離開香港」為理由提取強積金的金額達65.67億元，按年增加27.29%，歐指出，過去一年流入港元體系的資金超過3000億元，而港元存款按年亦有逾6%，60多億強積金金額的流出對本港經濟影響實屬輕微。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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