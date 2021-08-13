政府經濟顧問：提取強積金金額創新高對本港經濟影響輕微
文章日期：2021年8月13日 19:43
政府發表半年經濟報告和第二季度的本地生產總值修訂數字。政府經濟顧問歐錫熊在會上表示，隨着環球經濟狀況改善和本地疫情減退，預期本港經濟下半年保持復蘇趨勢。被問到永久離港提取強積金金額創新高，他指對本港經濟影響輕微。
歐錫熊指，環球經濟狀況方面，外部需求復蘇應在今年餘下時間繼續支持香港的貨物出口，雖則升幅或較上半年異常強勁的增長有所放緩，而服務輸出也應持續增長。惟變種病毒肆虐全球，加上中美關係、地緣政治緊張局勢，以及主要央行貨幣政策立場的變化，將會為本港經濟帶來一定風險。
歐又表示，本港疫情由4月下旬開始減退，達到「清零」目標，消費及營商氣氛趨向正面，勞工市場改善，加上消費券所帶來的提振作用，將有助刺激消費氣氛，料私人消費開支將進一步增長，下半年處於復蘇的道路之上。
被問到去年4月至今年3月底的年度，以「永久離開香港」為理由提取強積金的金額達65.67億元，按年增加27.29%，歐指出，過去一年流入港元體系的資金超過3000億元，而港元存款按年亦有逾6%，60多億強積金金額的流出對本港經濟影響實屬輕微。
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