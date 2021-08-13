創興派息比率跌 宗建新：應新監管要求 未來或需補充資本
文章日期：2021年8月13日 19:10
創興銀行（1111）執行董事、副主席兼行政總裁宗建新表示，該行在跨境理財通方面，與內地一間股份制銀行商討好，開發理財通產品及業務。產品清單及系統建設工作都在進行中，相信理財通開通後對該行的香港財富管理業務，包括產品銷售等收益帶來一定支持。
創興銀行執行董事兼副行政總裁劉惠民透露，已選好理財通產品，形容產品「穩陣」、回報合理、保本為主，系統正在開發，銷售模式要視乎理財通開通時間、開關時間。
該行今公布之中期業績，上半年每股盈利0.82港元，按年增28%，惟每股中期股息仍派0.11港元按年持平，令派息比率按年跌4.17個百分點至13.3%。宗建新解釋，主要是符合新監管要求，總資本比率於今年6月為16.58%，在業界中屬較低水平，資本補充方面，監管對該行有一定要求。
該行月底舉行特別股東大會，表決私有化，宗拒評對通過私有化的信心。他指資本對該行是重點，監管對資本充足有要求、該行業務亦有需求下，該行未來或會有資本補充的動作，例如發債、股東注資等。
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