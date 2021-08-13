創興銀行執行董事兼副行政總裁劉惠民透露，已選好理財通產品，形容產品「穩陣」、回報合理、保本為主，系統正在開發，銷售模式要視乎理財通開通時間、開關時間。

該行今公布之中期業績，上半年每股盈利0.82港元，按年增28%，惟每股中期股息仍派0.11港元按年持平，令派息比率按年跌4.17個百分點至13.3%。宗建新解釋，主要是符合新監管要求，總資本比率於今年6月為16.58%，在業界中屬較低水平，資本補充方面，監管對該行有一定要求。

該行月底舉行特別股東大會，表決私有化，宗拒評對通過私有化的信心。他指資本對該行是重點，監管對資本充足有要求、該行業務亦有需求下，該行未來或會有資本補充的動作，例如發債、股東注資等。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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