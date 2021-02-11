國泰顧客及商務總裁林紹波表示，上月客運運力按月輕微下跌3%，月內客運需求仍有輕微改善，平均每日接載1745人，於上月29日接載了2585名乘客，是今年迄今為止單日客數新高。國泰表示，月內從中國內地經香港轉機到美國及加拿大的需求依然強勁，以及內地前往東南亞（特別是雅加達和河內）的航班需求殷切，和恢復前往奧克蘭、河內、金邊、特拉維夫及武漢的客運航班。

貨運方面，上月運載12.16萬噸貨物及郵件，按年升19.1%，但仍較2019年同期未爆發新冠肺炎前的水平跌28.4%。月內貨物及郵件收入噸千米數按年上升 17.8%，較未有疫症前跌20.8%。貨運力按年升10.1%，但較未有疫情前跌38.9%。首七個月，載貨量按年跌12.7%，運力跌26.7%，貨物及郵件收入噸千米數則跌15.2%。

國泰表示，上月貨運力按月升12.1%，以及已全面恢復所有定期貨機航班，及增加只載貨客機航班33%。

國泰期望今年第四季的營運運力可達到疫情前約30%。但是，這目標極度依賴旅遊限制得以放寬。展望客運方面，留學生於8月及9月陸續返回英、美校園，有利業務。

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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

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合辦：明報財經 及 王道財經

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