東瀛遊發盈警 料上半年虧損7000萬元
文章日期：2021年8月13日 18:14
東瀛遊（6882）公布，預期截至今年6月底止六個月，公司擁有人應佔未經審核綜合虧損淨額約7000萬元，去年同期虧損淨額約6600萬元。
公司指，鑑於新型冠狀病毒疫情，集團已由去年3月中旬起被迫取消並暫停於不同國家及地區之旅行團及獨立自由旅客產品的銷售。有關安排持續令集團大部分旅遊相關業務及於日本的酒店業務停止營運，因此對集團上半年收益及其他財務業績造成嚴重影響。
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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