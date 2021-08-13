公司指，鑑於新型冠狀病毒疫情，集團已由去年3月中旬起被迫取消並暫停於不同國家及地區之旅行團及獨立自由旅客產品的銷售。有關安排持續令集團大部分旅遊相關業務及於日本的酒店業務停止營運，因此對集團上半年收益及其他財務業績造成嚴重影響。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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