堡獅龍國際全年虧損收窄至1.55億元 不派息
文章日期：2021年8月13日 17:51
堡獅龍國際（BOSSINI）（0592）公布，截至今年6月底止12個月，集團股東應佔虧損1.55億元，去年同期錄3.68億元，每股基本虧損8.35仙，不派息。
期內，持續經營業務收益錄8.48億元，按年跌22.32%；毛利為4.31億元，按年下跌19.2%；毛利率則由去年同期的49%升至51%。
香港及澳門包括零售及出口特許經營業務的收益為4.91億元，按年跌31%，直接管理店舖的同店銷售額下跌22%，同店毛利則下跌22%，淨零售樓面總面積減少至91,000平方呎，每平方呎銷售額下降15%至4,700元，直接管理店舖數目為34間，按年減少4間，分類業績為1.09億元虧損。
中國市場收益減少8%至2.71億元，同店銷售額下跌12%，同店毛利則錄得9%跌幅，每平方呎銷售額增加7%至1600元，淨零售樓面總面積減少15%至120,200平方呎，直接管理店舖總數為124間，按年減少30間，分類業績為5000萬元虧損。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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