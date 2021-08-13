期內，持續經營業務收益錄8.48億元，按年跌22.32%；毛利為4.31億元，按年下跌19.2%；毛利率則由去年同期的49%升至51%。

香港及澳門包括零售及出口特許經營業務的收益為4.91億元，按年跌31%，直接管理店舖的同店銷售額下跌22%，同店毛利則下跌22%，淨零售樓面總面積減少至91,000平方呎，每平方呎銷售額下降15%至4,700元，直接管理店舖數目為34間，按年減少4間，分類業績為1.09億元虧損。

中國市場收益減少8%至2.71億元，同店銷售額下跌12%，同店毛利則錄得9%跌幅，每平方呎銷售額增加7%至1600元，淨零售樓面總面積減少15%至120,200平方呎，直接管理店舖總數為124間，按年減少30間，分類業績為5000萬元虧損。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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