創興銀行上半年純利升逾三成至9.51億 派中期息0.11元
文章日期：2021年8月13日 17:33
創興銀行（1111）收市後公布今年上半年業績，中期純利達9.51億元，較去年同期升9.92%；減值準備前之營業溢利為12.83億元，按年升33%。每股盈利為0.82元；派中期息每股0.11元。
淨利息收入為16.03億元，較去年同期上升9.60%。該行今年上半年淨息差為1.33%，較去年同期下降8個基點。
淨費用及佣金收入增長39.84%至2.93億元，主要由於貸款相關業務之費用收入及證券買賣佣金增加。
截至今年6月底止，集團總資本比率為16.58%，一級資本比率為14.19%，而普通股權一級資本比率為11.22%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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