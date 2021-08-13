淨利息收入為16.03億元，較去年同期上升9.60%。該行今年上半年淨息差為1.33%，較去年同期下降8個基點。

淨費用及佣金收入增長39.84%至2.93億元，主要由於貸款相關業務之費用收入及證券買賣佣金增加。

截至今年6月底止，集團總資本比率為16.58%，一級資本比率為14.19%，而普通股權一級資本比率為11.22%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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