理想汽車獲速納入恒生綜合大型股指數 26日起生效
文章日期：2021年8月13日 17:17
恒指公司公布，昨日首日掛牌的理想汽車（2015）符合相關指數的快速納入規則要求，將於25日收市後被納入恒生綜合指數內的恒生綜合行業指數– 非必需性消費、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數；以及恒生消費品製造及服務業指數，於8月26日起生效。
理想汽車今日收報114.6元，全日跌2.05％，成交額2.96億元。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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