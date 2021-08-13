中國太保今年首7個月原保險業務收入近2450億人幣
文章日期：2021年8月13日 17:15
中國太保（2601）公布，旗下子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司、中國太平洋財產保險股份有限公司在今年首7個月，累計原保險業務收入分別達1512.64億元（人民幣，下同)，以及937.22億元，較去年同期合共2374.54億元，按年升3.2%。
集團股價今日收升0.44%至22.65元，全日成交1.51億元。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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