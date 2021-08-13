證監伙廉署就可疑借貸活動拘捕5人 涉新威國際董事
文章日期：2021年8月13日 17:04
證監會與廉政公署聯合公布，昨天（12日）就上市公司可疑借貸活動採取聯合行動「玉麒麟」，其間拘捕五人，包括一家上市公司的一名現任及一名前任執行董事。據悉涉案公司為新威國際（0058）；該股自昨天下午停牌，公司稱以待刊發一份有關公司內幕消息之公告，停牌前報0.35元。
五名被捕人士涉嫌串謀他人收受利益，致使該上市公司批出多筆大額貸款予數間公司，以及延長有關還款期。調查發現部份貸款者由該上市公司高層人員或其相關人士操控，並拖欠還款，令該上市公司無法收回大部份貸款。
在聯合行動中，兩個部門也搜查多個地方，包括該上市公司的辦公室。雙方表示，由於調查仍在進行中，現階段不會作出進一步評論，未來將會繼續緊密合作，打擊可疑貸款交易及董事失當行為等上市公司失當行為，以及打擊涉及在香港上市的公司的貪污及非法活動。
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