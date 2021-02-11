受外部需求復蘇和區內生產活動暢旺所支持，整體貨物出口在第二季按年實質強勁增長20.2%。服務輸出因比較基數低而重拾2.6%的溫和實質增長。雖然與訪港旅遊業和客運相關的服務輸出仍然停滯，金融服務輸出亦微跌，但與貨運往來和商用服務相關的服務輸出隨着環球經濟復蘇進一步改善。

消費及投資需求進一步加強。由於本地疫情減退和勞工市場情況改善，私人消費開支在第二季按年實質增長6.8%。整體投資開支按年實質加速增長23.8%，反映營商氣氛好轉以及低比較基數的影響。

由於經濟活動繼續復蘇，勞工市場呈現改善。經季節性調整的失業率顯著下跌至第二季的5.5%。工資及勞工收入平均在第一季以名義計算按年進一步上升，儘管上升速度是逾11年來最慢。

政府指，考慮到上半年實質本地生產總值的強勁表現，以及消費券計劃帶來的支持，今年實質本地生產總值增長預測由5月時覆檢的3.5%至5.5%向上修訂至今輪覆檢的5.5%至6.5%。然而，即使經濟增長達到最新預測範圍的上限，今年全年的實質本地生產總值仍將較2018年的水平低約2%。

展望未來，政府表示，鑑於情況發展至今大致符合預期，2021年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測在今輪覆檢分別維持在1%及1.6%，與五月時覆檢相同。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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