公司指，銷售額增加尤其是歐洲市場及零售渠道，以及北美Vendor Central計劃（ 指亞馬遜的賣家計劃，其中，亞馬遜發出賣家產品的批量採購訂單，而亞馬遜隨後通過亞馬遜電子商務交易市場於其自有賬戶下向其客戶進行銷售）產生的銷售額；及品牌Levoit及Cosori於相關期間的銷量增加。

Vesync收報14.4元，升6.51%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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