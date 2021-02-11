恒指今早低開221點，高位升4點，低位跌317點，高低波幅322點。收市跌126點或0.48%，報26391點，成交金額1258億元，較上日減少7.35%；國指跌87點或0.93%，報9377點。恒生科技指數收報6589點，跌1.93%。

藍籌20隻升，34隻下跌，4隻無升跌。萬洲（0288）升3.3%，收報6.57元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.42%，收報92.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；金沙中國（1928）跌3.27%，收報25.15元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌2.49%，收報184元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低66點。

恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報57.75元，升4.05%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報43.5元，跌8.52%。

北水南下合計淨流出22.53億元，較上日增加2138.19%，是8月3日以來最多。北水連續第2日流出，累計流出23.54億元。南水北上合計淨流出12.38億元人民幣，較上日增加594.3%，連續第3日流出，累計流出42.32億元。

一周表現

恒指本周累升0.81%或212點，升幅是2021年8月6日後最大，當時收市升幅為0.84%；本周表現最佳的是中海外（0688），累升13.9%，其次為海底撈（6862）及創科實業（0669），分別升13.74%及13.17%。而表現最差的是信義光能（0968），累跌8.06%，其次為舜宇（2382）及港交所（0388），分別跌6.57%及5.38%。

國指本周累升1.12%或104點，升幅是7月16日後最大，當時收市升幅為2.71%；本周表現最佳的是恒大物業（6666），累升43.2%，其次為中國海外（0688）及海底撈（6862），分別升13.9%及13.74%。而表現最差的是中芯國際（0981），累跌12.79%，其次為翰森製藥（3692）及舜宇（2382），分別跌7.75%及6.57%。

科指本周累跌1.61%或107點，跌幅是7月30日後最大，當時收市跌幅為6.7%；本周表現最佳的是美團（3690），累升9.17%，其次為聯想（0992）及阿里健康（0241），分別升7.9%及5.87%。而表現最差的是華虹半導體（1347），累跌20.18%，其次為眾安在綫（6060）及中芯（0981），分別跌13.1%及12.79%。

午後消息股表現

恒大（3333）長沙項目被停售。收報5.72元，跌1.55%。

新華社：銀保監會開展互聯網保險亂象專項整治。眾安在綫（6060）收報36.15元，跌4.37%。

蘋果據報計劃將部分iPhone相機模組交由富士康組裝，以節省成本。富智康（2038）收報1.06元，跌1.85%；舜宇（2382）收報222元，無升跌；高偉電子（1415）收報4.91元，跌2.77%。

中糧包裝（0906）與藍月亮（6993）簽訂6年合作協議。中糧包裝收報4.38元，升0.23%。藍月亮創上市新低，見6.42元，收報6.66元，升1.37%。

利興發展（0068）半年虧損收窄至4628萬元。利興發展平上市低位0.52元，收報0.52元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

人大擬針對性規範「大數據殺熟」，完善個人信息跨境提供規則。美團（3690）收報233.4元，跌1.35%。

網信辦：7月舉報案件升15%，微博、百度（9888）佔一半，科指見一周最大跌幅。百度（9888）收報154.1元，跌3.08%；騰訊（0700）收報470.2元，跌2.45%；阿里巴巴（9988）收報184元，跌2.49%。

Adidas以最高21億歐元售Reebok予Authentic Brands Group。安踏（2020）收報166.4元，跌0.83%。

人口與計劃生育法修正草案下周提審議，人大常委擬取消社會撫養費。三孩政策概念股向下，寶寶樹集團（1761）收報0.94元，跌2.08%；愛帝宮（0286）收報1.28元，跌3.76%；米格國際（1247）收報0.52元，跌3.7%。

阿里巴巴（9988）設立反性騷擾熱線，成立監督工作環境委員會。收報184元，跌2.49%。

台灣晶片業第二季收入升32%，上調全年預測。晶片股向下，中芯國際（0981）收報24.55元，跌3.91%；華虹半導體（1347）收報43.5元，跌8.52%；晶門半導體（2878）收報1.04元，跌3.7%。

人民日報：對危害未成年人的網絡不良內容必須「零容忍」。快手（1024）收報80.05元，跌4.82%；嗶哩嗶哩（9626）收報607元，跌2.1%。

多間公司公布業績，績前表現如下，金沙中國（1928）收報25.15元，跌3.27%；永利澳門（1128）見52周低8.48元，收報8.53元，跌4.16%；招商銀行（3968）收報65.45元，升0.77%；堡獅龍（0592）收報0.66元，無升跌。

李寧（2331）中期多賺1.87倍不派息，收入升65%。收報87.4元，升1.1%。

麗新（0488）2供1集資11億元，另配股予維權基金Argyle，Street籌4.7億。收報5.87元，跌14.43%。

金嗓子（6896）擬以每股2.8元私有化，溢價逾25%料涉5.3億。創52周高，見2.65元，收報2.59元，升16.14%。

丘鈦科技（1478）7月攝像頭銷售近4千萬件，指紋識別模組增82%至近9百萬件。收報13.44元，升1.51%。

裕元工業（0551）轉虧為盈賺1.7億，不派中期息。收報16.14元，跌0.12%。

百度（9888）上季Non-GAAP多賺5%勝預期。收報154.1元，跌3.08%。

中移動（0941）「共建共享」計劃延緩上半年資本投入，料年內完成「回A」。收報51.85元，升3.08%。

思捷環球（0330）發盈喜，近4年首錄盈利，料中期轉賺1.1億。收報0.74元，升19.35%。

金朝陽（0878）發盈警，料中期轉蝕逾3.5億。收報8.18元，升1.74%。

惠理集團（0806）半年多賺67%，不派中期息。收報4.36元，跌1.58%。

萬洲（0288）中期少賺2%，息0.05元，萬隆辭任行政總裁。收報6.57元，升3.3%。

利亞零售（0831）半年核心多賺1.2倍，中期息削67%。收報0.8元，跌1.23%。

港鐵（0066）中期轉虧為盈賺26.73億元，派中期息0.25元。收報45.5元，升1.11%。

破頂股表現

破頂股包括，三巽控股（6611）創上市新高，見5.88元，創上市新低，見4.67元，收報4.67元，跌8.97%；新奧能源（2688）創上市新高，見176.9元，收報173.8元，升1.76%；創科實業（0669）創上市新高，見166.7元，收報165.8元，升2.47%；波司登（3998）創上市新高，見5.97元，收報5.84元，升0.52%；科濟藥業（2171）創上市新高，見35.2元，收報35.1元，升11.78%；環球新材（6616）創上市新高，見7.18元，收報6.7元，跌0.15%；艾德韋宣（9919）創上市新高，見1.9元，收報1.88元，升16.05%；光大水務（1857）創52周高，見1.68元，收報1.67元，升5.03%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；太平洋航運（2343）創52周高，見3.82元，收報3.74元，跌0.8%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.34元，收報1.26元，跌3.82%；理文化工（0746）創52周高，見6.43元，收報6.27元，升4.5%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見6.2元，收報6.11元，升20.28%；葉氏化工（0408）創52周高，見5.63元，收報5.56元，升0.54%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.3元，收報1.23元，升8.85%。

破底股方面

破底股包括，三巽控股（6611）創上市新高，見5.88元，創上市新低，見4.67元，收報4.67元，跌8.97%；理想汽車（2015）創上市新低，見113.1元，收報114.6元，跌2.05%；嘉和生物（6998）創上市新低，見11.82元，收報11.86元，跌2.15%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.096元，收報0.1元，無升跌；汽車之家（2518）創上市新低，見77.65元，收報77.8元，跌3.83%；易居企業（2048）創上市新低，見3.12元，收報3.18元，跌1.24%；南方通信（1617）創上市新低，見0.2元，收報0.207元，跌3.27%；藍月亮（6993）創上市新低，見6.42元，收報6.66元，升1.37%；稻草熊（2125）創上市新低，見5.62元，收報5.7元，跌2.23%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.56元，收報1.6元，升0.63%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低1.38元，收報1.39元，跌4.79%；啟明醫療（2500）見52周低40.05元，收報40.85元，跌1.57%；日清食品（1475）見52周低5.27元，收報5.29元，跌2.94%；大家樂（0341）見52周低14.96元，收報14.98元，跌0.13%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.89元，收報0.89元，跌1.11%；太陽城集團（1383）見52周低0.365元，收報0.37元，無升跌。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

【有片：投資王道】王弼 : 內房債或「有數計」現投資機會

恒大長沙項目被停售 恒大曾跌4%

內地首7月實際使用外資增25.5%

IFR：華氏醫藥籌劃香港IPO集資最多31億元

新華社：銀保監會開展互聯網保險亂象專項整治

滬指全周累升1.68% 兩市成交額破1.2億元

蘋果據報計劃將部分iPhone相機模組交由富士康組裝 以節省成本

【有片：埋身擊】紐約期油反覆下跌 正進入收窄三角形形態

LinkedIn續暫停在內地的新用戶註冊

中糧包裝與藍月亮簽訂6年合作協議

利興發展半年虧損收窄至4628萬元

李寧現金流勁升5.9倍 CFO：疫情未穩不考慮派息

恒指半日跌185點 10天、20天線得而復失 北水淨流出增13倍