筆者在此作個簡介，參考控方的開案陳述，事件涉及港交所前上市審批聯席主管楊金隆，在2014至2019年約6年間透過妻子郝媛媛個人及聯名戶口，收取由上市顧問「LUM哥」林楚華提供的915萬元，在處理12宗由林楚華策劃的上市申請中「作為或不作為」，事件存在利益衝突，因而被控公職人員行為失當。

前審批聯席主管楊金隆被控

案件正式開審亦令涉案的新股曝光，當中除曠逸國際（1683）（上市時名稱為良斯集團）及基石控股（1592）外，其餘10家全數是GEM上市公司，令不少市場人士聯想起，GEM早年的審批機制下，只須獲上市審批聯席主管批准便可通過，毋須如主板上市般經上市委員會進行聆訊；同時當時的GEM與主板之間仍有簡易轉板機制，意味只要打通上市審批主管條路，便成為一條「康莊大道」。

收回授予上市部審批GEM權力

由楊金隆在2019年2月遭匿名信舉報被內部調查，至5月在時任上司戴林瀚（David Graham）要求下辭職，不久後包括楊金隆懷疑涉貪一事開始流傳，到6月廉署正式拘捕楊金隆及林楚華，同年10月，港交所便正式宣布，由2020年1月起收回授予上市部審批GEM上市申請的權力。根據這個時序，似乎可以理解為，港交所在楊金隆事件後，已迅速了解到GEM在當中的角色，因而快速行動。

GEM上市審批大減

客觀而言，「殼股潮」在2019年開始轉弱，但同時由上市委員會重掌GEM上市審批權後，GEＭ去年只有8家公司成功上市，數量按年減少一半，而今年至今更僅得1宗，甚至成功通過上市聆訊的個案亦寥寥可數；到底是現時申請上市的公司質素太差，抑或是現時的審批更嚴格了？筆者甚至不禁猜想，這種市場眼中從嚴整頓、疑似「陰乾」手法，是否想消滅GEM這個「黑歷史」？

[李曉佳 財經澡堂]

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