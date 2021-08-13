恒大長沙項目被停售 恒大曾跌4%
文章日期：2021年8月13日 15:50
內媒報道，近日長沙寧鄉市住建局一份文件稱，恒大（3333）旗下「御景半島」因未及時進行在建工程解押，造成業主購房後不能及時辦理網簽和合同備案，已責令項目暫停銷售。報道指項目部回應屬實。
恒大現報5.72元，跌1.5%。曾跌最多4.13%，低見5.57元，是8月10日5.47元後最低。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
蘋果據報計劃將部分iPhone相機模組交由富士康組裝 以節省成本