新華社：銀保監會開展互聯網保險亂象專項整治
文章日期：2021年8月13日 15:18
新華社引述中國銀保監會通知稱，針對互聯網保險產品管理、銷售管理、理賠管理、信息安全等領域亂象頻發的現象，在全國範圍內開展專項整治工作。
眾安在綫（6060）連跌第3日，今日曾跌最多7.94%，低見34.8元，是2020年12月30日34.5元後最低。現報35.85元，跌5.16%。
通知指稱，將重點整治銷售誤導、強制搭售、費用虛高、違規經營和用戶信息洩露等突出問題。
報道指，近年來互聯網保險業務快速發展，但同時互聯網保險亂象叢生，個別互聯網平台涉嫌非法從事保險業務，部分保險機構存在互聯網保險產品定價風險突出、線下服務能力不足、投訴糾紛較多等問題，極待規範整治。
通知要求各保險機構要對2020年以來的互聯網保險業務進行排查，同時強化整改、嚴肅問責；之後各銀保監局選擇1至2家互聯網保險業務問題突出、自查自糾不認真、自查未發現問題的保險機構進行重點檢查。
昨日，彭博社亦引述一則通知指，銀保監會下令企業和地方機構遏制不當營銷和定價行為，加強用戶隱私保護。報道指，中國銀保監會將加強對保險科技平台的監察，此舉意味著令全球投資者坐立不安的監管整頓行動還在進一步擴大。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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