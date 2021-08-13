滬指全周累升1.68% 兩市成交額破1.2億元
文章日期：2021年8月13日 14:05
內地股市午後續弱。滬指兩連跌，日中最低見3500點，收報3516點，跌8點或0.24%，成交額5329億元人民幣(下同)，全周滬指累升1.68%。
深證成指連跌三個交易日，最低跌至14717點，收報14799點，跌102點或0.69%，成交額7643億元，兩市合共成交額12972億元。全周指數累計跌0.19%。
創板指最低見3328點，收報3345點，跌41點或1.22%。過去一周，指數累跌4.18%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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