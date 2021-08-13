蘋果據報計劃將部分iPhone相機模組交由富士康組裝 以節省成本
文章日期：2021年8月13日 13:51
韓媒《The Elec》報道，蘋果公司計劃改變iPhone相機模組的生產模式，單獨採購鏡頭模組，並交由富士康進行組裝，以節省成本。
據報，蘋果iPhone的相機模組以往都是由 LG Innotek、 Sharp 和歐菲光 (O’Film) 負責生產，相關相機鏡頭皆屬預先組裝好。惟蘋果現時擬單獨採購這些鏡頭模組，並交由富士康進行組裝。
報道指，現階段尚未確定新的組裝模式是否會應用於iPhone 13，但有市場人士估計，iPhone 13已投入生產，料採用新組裝模式的機會不大。
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