LinkedIn續暫停在內地的新用戶註冊
文章日期：2021年8月13日 12:37
內地提高對科技企業持有的用戶個人信息監管，LinkedIn(領英)今年3月表示暫停在內地新用戶註冊，以審查業務合規性後，今日再發聲明指，續暫停在內地新用戶註冊。今早有報道指，人大將完善個人信息跨境提供規則。
LinkedIn今日的聲明指，在繼續專注於為中國會員創造經濟機會的同時，暫時暫停了在中國的 LinkedIn 應用程序的新會員註冊，以確保公司遵守當地法律。LinkedIn指，公司是一個全球平台，有義務尊重適用於公司的當地法律。
LinkedIn今年3月在中國暫停新用戶註冊，同樣指，「有義務遵守適用於我們的法律，包括遵守中國政府對我們當地版領英的規定」。
LinkedIn於2014年進入中國，是為數不多獲准在華經營的美國社交網絡公司之一，因其同意遵守中國的審查制度。其他社交媒體平台，例如推特、Facebook，中國已經被禁很多年。
今年3月，微軟表示中國政府資助的黑客組織大規模攻擊其企業電郵系統，在全球已造成至少6萬名已知的受害者。LinkedIn當時在發給彭博的聲明中表示，暫停新用戶註冊與黑客事件無關。
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