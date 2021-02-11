他續料，集團全年收入增長將可達40%至49%，而今年淨利潤率預期增幅可達16%至17.5%。

至於李寧未來發展部署，集團執行主席兼聯席行政總裁李寧強調，集團將秉承「單品牌、多品類」的經營策略，暫未有收購計劃。集團聯席行政總裁高坂武史補充指，未來將在女裝、童裝、專業級別等具潛力及可持續性的板塊投入資源發展；而集團開店策略，亦會以高營利店舖為目標，並計劃加深高端城市的門店開拓。

李寧公布業績後，多間大行陸續發表研究報告，其中高盛指，受毛利率上升帶動下，集團中期純利達19.62億元人民幣，按年大升1.87倍；另收入亦增65%，各項表現勝預期。該行指，集團業績穩健，故維持目標價103元，並予以「買入」評級。

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