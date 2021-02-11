李寧現金流勁升5.9倍 CFO：疫情未穩不考慮派息
文章日期：2021年8月13日 12:21
內地體育用品股李寧（2331）自2011年後，未有派發中期股息，而過去3個財年亦僅派發末期息。集團首席財務官(CFO)曾華鋒於電話會議指，儘管期內收入及經營現金流均錄強勁升幅，惟新冠肺炎疫情仍然不穩定，故集團未有計劃於中期派發股息。
他續料，集團全年收入增長將可達40%至49%，而今年淨利潤率預期增幅可達16%至17.5%。
至於李寧未來發展部署，集團執行主席兼聯席行政總裁李寧強調，集團將秉承「單品牌、多品類」的經營策略，暫未有收購計劃。集團聯席行政總裁高坂武史補充指，未來將在女裝、童裝、專業級別等具潛力及可持續性的板塊投入資源發展；而集團開店策略，亦會以高營利店舖為目標，並計劃加深高端城市的門店開拓。
李寧公布業績後，多間大行陸續發表研究報告，其中高盛指，受毛利率上升帶動下，集團中期純利達19.62億元人民幣，按年大升1.87倍；另收入亦增65%，各項表現勝預期。該行指，集團業績穩健，故維持目標價103元，並予以「買入」評級。
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