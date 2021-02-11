登記年齡層方面，他表示，各年齡層的登記用戶都較為平均。他績指，首日的消費以街市、快餐店及超市的比例較高。他表示，WeChat Pay HK目前仍未覆蓋交通和外賣平台，亦收到用戶對該兩類消費的需求，公司盡快完成有關覆蓋。

WeChat Pay HK去年全年人均交易次數較2019年提升46%，今年上半年亦看到穩定增長，消費券發放後用戶消費活躍度有明顯增長，預計將進一步提升下半年的人均交易次數和交易金額。

WeChat Pay HK最新推出「商戶地圖」功能，使用者可透過電子地圖，查詢接受WeChat Pay HK支付的商戶資料，包括位址、電話、營業時間等，地圖亦會顯示可領取的優惠券，方便用戶直接取券後消費。

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