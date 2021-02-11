恒指半日跌185點 10天、20天線得而復失 北水淨流出增13倍
文章日期：2021年8月13日 12:13
恒指今早低開221點後雖曾倒升最多4點，高見26521點，一度重上20天線(26484.43點)，但其後沽壓重現，倒跌最多299點低見26218點，半日收市重回10天線(26364.01點)之下，高低波幅303點。科指10天線(6737.94點)。
恒指半日跌185點或0.7%，報26331點，成交金額673億元；國指跌97點或1.03%，報9367點。恒生科技指數收報6579點，跌2.08%。
藍籌19隻升，35隻下跌，4隻無升跌。中移動（0941）升2.88%，收報51.75元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.2%，收報92.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；金沙中國（1928）跌3.27%，收報25.15元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌3.23%，收報182.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低85點。
恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報57.7元，升3.96%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報43.65元，跌8.2%。
北水南下合計淨流出14.14億元，較上日增加1305.17%，連續第2日流出，累計流出15.15億元。南水北上合計淨流出3.07億元人民幣，較上日增加71.88%，連續第3日流出，累計流出33億元。
人大擬針對性規範「大數據殺熟」，完善個人信息跨境提供規則。美團（3690）收報236.6元，無升跌。
網信辦：7月舉報案件升15%，微博、百度（9888）佔一半，科指見一周最大跌幅。百度收報154.4元，跌2.89%；騰訊（0700）收報468.4元，跌2.82%；阿里巴巴（9988）收報182.6元，跌3.23%。
Adidas以最高21億歐元售Reebok予Authentic，Brands，Group。安踏（2020）收報162.9元，跌2.92%。
人口與計劃生育法修正草案下周提審議，人大常委擬取消社會撫養費。三孩政策概念股向下，寶寶樹集團（1761）收報0.91元，跌5.21%；米格國際（1247）收報0.495元，跌8.33%。澳優（1717）收報7.83元，升3.43%。
阿里巴巴（9988）設立反性騷擾熱線，成立監督工作環境委員會。收報182.6元，跌3.23%。
台灣晶片業第二季收入升32%，上調全年預測。晶片股向下，中芯國際（0981）收報24.3元，跌4.89%；華虹半導體（1347）收報43.65元，跌8.2%；上海復旦（1385）收報24.1元，跌4.37%。ASM PACIFIC（0522）收報100.3元，升0.5%。
人民日報：對危害未成年人的網絡不良內容必須「零容忍」。快手（1024）收報81元，跌3.69%。
多間公司公布業績，績前表現如下，金沙中國（1928）收報25.15元，跌3.27%；永利澳門（1128）見52周低8.52元，收報8.54元，跌4.04%；招商銀行（3968）收報64.9元，跌0.08%；堡獅龍（0592）收報0.65元，跌1.52%。
李寧（2331）中期多賺1.87倍不派息，收入升65%。收報83.9元，跌2.95%。
麗新（0488）2供1集資11億元，另配股予維權基金Argyle，Street籌4.7億。收報5.9元，跌13.99%。
金嗓子（6896）擬以每股2.8元私有化，溢價逾25%料涉5.3億。創52周高，見2.65元，收報2.6元，升16.59%。
丘鈦科技（1478）7月攝像頭銷售近4千萬件，指紋識別模組增82%至近9百萬件。收報13.4元，升1.21%。
裕元工業（0551）轉虧為盈賺1.7億，不派中期息。收報15.9元，跌1.61%。
百度（9888）上季Non-GAAP多賺5%勝預期。收報154.4元，跌2.89%。
中移動（0941）「共建共享」計劃延緩上半年資本投入，料年內完成「回A」。收報51.75元，升2.88%。
思捷環球（0330）發盈喜，近4年首錄盈利，料中期轉賺1.1億。收報0.78元，升25.81%。
金朝陽（0878）發盈警，料中期轉蝕逾3.5億。收報7.98元，跌0.75%。
惠理集團（0806）半年多賺67%，不派中期息。收報4.36元，跌1.58%。
萬洲（0288）中期少賺2%，息0.05元，萬隆辭任行政總裁。收報6.51元，升2.36%。
利亞零售（0831）半年核心多賺1.2倍，中期息削67%。收報0.78元，跌3.7%。
港鐵（0066）中期轉虧為盈賺26.73億元，派中期息0.25元。收報45.65元，升1.44%。
破頂股表現
破頂股包括，三巽控股（6611）創上市新高，見5.88元，收報5.17元，升0.78%；新奧能源（2688）創上市新高，見176.9元，收報173.4元，升1.52%；創科實業（0669）創上市新高，見165元，收報163.8元，升1.24%；波司登（3998）創上市新高，見5.97元，收報5.78元，跌0.52%；環球新材（6616）創上市新高，見7.18元，收報6.79元，升1.19%；光大水務（1857）創52周高，見1.65元，收報1.62元，升1.89%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.82元，收報3.77元，無升跌；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.34元，收報1.3元，跌0.76%；理文化工（0746）創52周高，見6.4元，收報6.4元，升6.67%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見5.57元，收報5.51元，升8.46%；葉氏化工（0408）創52周高，見5.63元，收報5.53元，無升跌；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.16元，收報1.15元，升1.77%；艾德韋宣（9919）創52周高，見1.88元，收報1.77元，升9.26%；金嗓子（6896）創52周高，見2.65元，收報2.6元，升16.59%。
破底股方面
破底股包括，理想汽車（2015）創上市新低，見113.1元，收報114.8元，跌1.88%；嘉和生物（6998）創上市新低，見12元，收報12.04元，跌0.66%；汽車之家（2518）創上市新低，見77.65元，收報77.95元，跌3.65%；易居企業（2048）創上市新低，見3.12元，收報3.16元，跌1.86%；南方通信（1617）創上市新低，見0.2元，收報0.209元，跌2.34%；藍月亮（6993）創上市新低，見6.42元，收報6.46元，跌1.67%；稻草熊（2125）創上市新低，見5.71元，收報5.71元，跌2.06%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.56元，收報1.6元，升0.63%；啟明醫療（2500）見52周低40.6元，收報40.75元，跌1.81%；大家樂（0341）見52周低14.96元，收報14.96元，跌0.27%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.89元，收報0.89元，跌1.11%；太陽城集團（1383）見52周低0.365元，收報0.365元，跌1.35%。
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