恒指今早低開221點後雖曾倒升最多4點，高見26521點，一度重上20天線(26484.43點)，但其後沽壓重現，倒跌最多299點低見26218點，半日收市重回10天線(26364.01點)之下，高低波幅303點。科指10天線(6737.94點)。