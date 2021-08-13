【有片：選股王】氫能源成市場新寵 中集安瑞科、濰柴可留意
文章日期：2021年8月13日 12:12
恒指跌185點，收報26331點，成交金額673億元。道指標普500指數繼續小幅破頂，納指也反彈。港股低開221點後一度回升，但之後沽盤再現，騰訊（0700）受阻於490元水平後回落，未能突破頸線，美團（3690）則相對抗跌。中移動（0941）績後股價向好再升2.9%。中央揚言整頓保險業，平保（2318）跌1.7%，但友邦（1299）先跌後升1.2%。
紙業股向好，理文（2314）績後持續上升，玖紙（2689）今早發力升5.5%。環保股炒落後，光大環境（0257）績後連續兩大爆升，今早再漲逾10%。強勢板塊表現一般，寧德時代500億元定增，比亞迪（1211）衝高後回順。福萊特（6865）績後持續下跌，今早再瀉3.8%，大摩看淡美光，半導體股繼續下跌，中芯（0981）、華虹（1347）跌5%及8%。5G也快升快跌，中興（0763）今早跌5%，較8月初高位已回落15%。
氫能源成市場新寵，龍頭股為中集安瑞科（3899）。現時氫能源仍是起步階段，如何製氫、儲存、運輸、各方面的使用配套等均未有明確路線，安瑞科主攻儲存，相對變數少。由於整體大市失去動力，硬科技也放緩，熱錢無處可去，若非短炒落後便是高追新概念。
安瑞科已是新的明星股，資金會不斷流入，但股價亦會很波動。若畏高的話，也可考慮濰柴（2338）。集團在燃料電池方面已研發了一段時間，雖然仍有很多技術問題，遠未到成功階段，更不用說與豐田相比，但在國內已處於領先位置。若氫能源炒作持續，升勢會逐漸擴散開去。可趁近期回調後低吸，失守18元止蝕。
張兆聰