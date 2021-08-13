其中，最多的是微博，達627.7萬宗，其後為百度，達216.7萬，兩間公司的舉報已佔7月全國宗數的50%。

科指曾跌最多2.56%，是2021年8月5日後最大跌幅，暫低見6547.22點，是2021年7月28日6204.56點後最低。

百度現報153.4元，跌3.52%；阿里巴巴現報182元，跌3.55%；快手現報79.95元，跌4.93%；騰訊現報465.6元，跌3.4%；嗶哩嗶哩現報609.5元，跌1.69%；京東現報273.8元，跌0.87%。

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