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網信辦：7月舉報案件升15% 微博、百度佔一半 科指見一周最大跌幅

文章日期：2021年8月13日 11:31

國家網信辦舉報中心數據指出，7月全國主要網站受理的舉報中，微博、百度（9888）、阿里巴巴（9988）、快手（1024）、騰訊（0700）、嗶哩嗶哩（9626）、京東（9618）等主要商業網站受理量佔74.8%，達1153.5萬宗。7月全國受理舉報案件共1685.6萬完，按月增23.5%，按年增15.2%。