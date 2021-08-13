網信辦：7月舉報案件升15% 微博、百度佔一半 科指見一周最大跌幅
文章日期：2021年8月13日 11:31
國家網信辦舉報中心數據指出，7月全國主要網站受理的舉報中，微博、百度（9888）、阿里巴巴（9988）、快手（1024）、騰訊（0700）、嗶哩嗶哩（9626）、京東（9618）等主要商業網站受理量佔74.8%，達1153.5萬宗。7月全國受理舉報案件共1685.6萬完，按月增23.5%，按年增15.2%。
其中，最多的是微博，達627.7萬宗，其後為百度，達216.7萬，兩間公司的舉報已佔7月全國宗數的50%。
科指曾跌最多2.56%，是2021年8月5日後最大跌幅，暫低見6547.22點，是2021年7月28日6204.56點後最低。
百度現報153.4元，跌3.52%；阿里巴巴現報182元，跌3.55%；快手現報79.95元，跌4.93%；騰訊現報465.6元，跌3.4%；嗶哩嗶哩現報609.5元，跌1.69%；京東現報273.8元，跌0.87%。
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