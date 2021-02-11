港元1個月期HIBOR跌0.04點子至0.06554%，是2010年1月20日後最低，當日報0.06%。

港元現報7.7818元貶值4點子，曾貶值最多9點子，報7.7823元，亦曾升值最多7點子，報7.7807元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.1點子至0.03952%；1星期HIBOR升0.07點子至0.04375%；2星期HIBOR升0.14點子至0.05107%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.14286%；6個月期HIBOR跌0.02點子至0.25304%；12個月期HIBOR跌0.09點子至0.35054%。

美元指數現報92.95貶值0.085點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報0.09663%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0311%，連續5日收窄，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。

對上一次連續5日收窄，是2021年6月16日，當日利差報0.0091%。

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