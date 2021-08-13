人口與計劃生育法修正草案下周提審議 人大常委擬取消社會撫養費
文章日期：2021年8月13日 11:04
人口與計劃生育法修正草案即將提請十三屆全國人大常委會第三十次會議審議。全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉透露，草案擬取消社會撫養費，刪除與三孩生育政策不適應的規定。草案還將規定：國家採取綜合措施，推動實現適度生育水平，優化人口結構，促進人口長期均衡發展；國家提倡適齡婚育、優生優育，實施一對夫妻可以生育三個子女政策。
臧鐵偉表示，修正草案主要提出瞭如下幾方面積極生育支持措施：一是，國家採取支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。二是，要求醫療衛生機構開展圍孕期、孕產期保健服務，加強對嬰幼兒照護的支持和指導。三是，推動建立普惠托育服務體系，提高嬰幼兒家庭獲得服務的可及性和公平性，規範托育服務。四是，支持有條件的地方探索設立父母育兒假。五是，在居住社區建設嬰幼兒活動場所及配套服務設施，在公共場所、工作場所按規定配置母嬰設施。
三孩政策概念股個別走，錦欣生殖（1951）現報13.56元，跌.29%；貝康醫療（2170）現報16.54元，升0.24%；好孩子（1086）現報1.67元，升1.21%；衍生集團（6893）現報0.35元，跌1.39%；中國飛鶴（6186）現報13.96元，跌0.71%；澳優（1717）現報7.74元，升2.25%。
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