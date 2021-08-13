臧鐵偉表示，修正草案主要提出瞭如下幾方面積極生育支持措施：一是，國家採取支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。二是，要求醫療衛生機構開展圍孕期、孕產期保健服務，加強對嬰幼兒照護的支持和指導。三是，推動建立普惠托育服務體系，提高嬰幼兒家庭獲得服務的可及性和公平性，規範托育服務。四是，支持有條件的地方探索設立父母育兒假。五是，在居住社區建設嬰幼兒活動場所及配套服務設施，在公共場所、工作場所按規定配置母嬰設施。

三孩政策概念股個別走，錦欣生殖（1951）現報13.56元，跌.29%；貝康醫療（2170）現報16.54元，升0.24%；好孩子（1086）現報1.67元，升1.21%；衍生集團（6893）現報0.35元，跌1.39%；中國飛鶴（6186）現報13.96元，跌0.71%；澳優（1717）現報7.74元，升2.25%。

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