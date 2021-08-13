迪士尼首席財務官Christine McCarthy表示，即使在新冠病例激增的情況下，該公司包括旗艦店華特迪士尼世界在內的兩個美國主題公園，預訂依然火爆。

首席執行官Bob Chapek表示，仍然看好我們主題公園業務的未來發展。

串流媒體服務方面，Disney Plus上季新增訂閱用戶1200萬，超過Netflix等競爭對手，截至7月3日，用戶達到1.16億，去年同期為5800萬，也高過市場預期的1.15億。

Disney+ 平均每位付費訂閱戶的每月收入(ARPU)，按年減10%至4.16美元，迪士尼稱，ARPU 下降是因 Disney+ Hotstar 訂閱人數與按年比較的佔比更高。而公司近期於印尼和印度將Disney+ 和 Hotstar捆綁發售，其ARPU較其他市場的Disney +服務低，因此拖低整體表現。

截至第三季末，全部串流媒體 (Disney+、ESPN+ 和 Hulu) 的總訂閱人數為1.74 億人。收入增長57%，達43億美元。

遊樂園、體驗和產品部門為疫情爆發以來首次返回獲利，但樂園本身尚未恢復獲利。迪士尼所有樂園在第三財季全部重新開放，遊客人數和消費者支出上升，營業利潤3.56億美元，去年同期虧損18.7億美元。

其中，消費品業務，營業利潤5.64 億美元。第三季迪士尼在米奇和米妮、星球大戰、迪士尼公主和蜘蛛俠的商品中獲得更高的收入。

樂園業務方面，受惠4月放寬防疫限制，入園人數增加，美國國內樂園營業利潤達200萬美元，國際樂園則虧損2.1億美元。

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