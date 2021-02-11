恒指低開221點 科指跌1.26% 齊穿10天線
文章日期：2021年8月13日 09:27
恒指今早低開221點或0.84%，報26296點，成交金額20億元；國指今早低開90點或0.96%，報9374點。恒生科技指數開市報6634點，跌1.26%。恒指跌穿10天線(26360.44點)，科指亦跌穿10天線(6743.41點)。
藍籌10隻升，39隻下跌，9隻無升跌。藥明生物（2269）升1.42%，報121.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；阿里健康（0241）跌2.46%，報11.88元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.7%，報185.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。
恒生科技指數成份股2隻升，24隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報57元，升2.7%；跌幅最大的是百度（9888）開市報153.9元，跌3.21%。
多間公司公布業績，績前表現如下，金沙中國（1928）開市報25.8元，跌0.77%；永利澳門（1128）無成交，報8.9元；招商銀行（3968）開市報64.95元，無升跌；堡獅龍（0592）無成交，報0.66元。
人民日報：對危害未成年人的網絡不良內容必須「零容忍」。快手（1024）開市報83元，跌1.31%。
李寧（2331）中期多賺1.87倍不派息，收入升65%。開市報90元，升4.11%。
麗新（0488）2供1集資11億元，另配股予維權基金Argyle，Street籌4.7億。開市報6.85元，跌0.15%。
金嗓子（6896）擬以每股2.8元私有化，溢價逾25%料涉5.3億。創52周高，見2.65元，開市報2.65元，升18.83%。
丘鈦科技（1478）7月攝像頭銷售近4千萬件，指紋識別模組增82%至近9百萬件。無成交，報13.24元。
裕元工業（0551）轉虧為盈賺1.7億，不派中期息。無成交，報16.16元。
百度（9888）上季Non-GAAP多賺5%勝預期。開市報153.9元，跌3.21%。
中移動（0941）「共建共享」計劃延緩上半年資本投入，料年內完成「回A」。開市報51元，升1.39%。
思捷環球（0330）發盈喜，近4年首錄盈利，料中期轉賺1.1億。開市報0.71元，升14.52%。
金朝陽（0878）發盈警，料中期轉蝕逾3.5億。開市報7.98元，跌0.75%。
惠理集團（0806）半年多賺67%，不派中期息。無成交，報4.43元。
萬洲（0288）中期少賺2%，息0.05元，萬隆辭任行政總裁。開市報6.39元，升0.47%。
利亞零售（0831）半年核心多賺1.2倍，中期息削67%。開市報0.8元，跌1.23%。
港鐵（0066）中期轉虧為盈賺26.73億元，派中期息0.25元。開市報45.1元，升0.22%。
破頂股表現
破頂股包括，環球新材（6616）創上市新高，見6.72元，開市報6.72元，升0.15%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.8元，開市報3.8元，升0.8%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.33元，開市報1.33元，升1.53%。
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