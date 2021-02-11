恒指今早低開221點或0.84%，報26296點，成交金額20億元；國指今早低開90點或0.96%，報9374點。恒生科技指數開市報6634點，跌1.26%。恒指跌穿10天線(26360.44點)，科指亦跌穿10天線(6743.41點)。