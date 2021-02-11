港股ADR跌156點 夜期低水267點 美期向下 金沙、招行業績
文章日期：2021年8月13日 08:47
美股向上，港股ADR跌156點或0.59%，報26361點，即月恒指夜期跌137點，低水267點，報26251點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.46%，折合報474.95元；阿里巴巴（9988）跌1.2%，折合報186.44元；美團（3690）跌1.16%，折合報233.85元；匯控（0005）升0.03%，折合報44.31元；建行（0939）跌0.71%，折合報5.56元。
道期現跌0.019%；標期現跌0.05%；納期現跌0.07%。日股現跌0.06%，韓股現跌0.2%，澳股現升0.37%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，金沙中國（1928）、永利澳門（1128）、招商銀行（3968）、堡獅龍（0592）等。
李寧（2331）中期多賺1.87倍不派息，收入升65%。
麗新（0488）2供1集資11億元，另配股予維權基金Argyle，Street籌4.7億。
金嗓子（6896）擬以每股2.8元私有化，溢價逾25%料涉5.3億。
丘鈦科技（1478）7月攝像頭銷售近4千萬件，指紋識別模組增82%至近9百萬件。
裕元工業（0551）轉虧為盈賺1.7億，不派中期息。
百度（9888）上季Non-GAAP多賺5%勝預期。
中移動（0941）「共建共享」計劃延緩上半年資本投入，料年內完成「回A」。
思捷環球（0330）發盈喜，近4年首錄盈利，料中期轉賺1.1億。
金朝陽（0878）發盈警，料中期轉蝕逾3.5億。
惠理集團（0806）半年多賺67%，不派中期息。
萬洲（0288）中期少賺2%，息0.05元，萬隆辭任行政總裁。
利亞零售（0831）半年核心多賺1.2倍，中期息削67%。
港鐵（0066）中期轉虧為盈賺26.73億元，派中期息0.25元。
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