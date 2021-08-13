整體零售流水（包括線上及線下）錄得90%-100%低段增長。渠道庫存錄得中單位數下降，庫齡結構改善，儘管上述零售流水擴張，庫存周轉仍大幅改善。新品線下零售流水加速錄得90%-100%中段增長；終端零售折扣改善錄得高單位數個百分點；售罄率6個月及3個月均改善約21個百分點。

公司指，收入上升，得益於，國內疫情形勢相對穩定，同時，得益於國內消費者對健康生活的要求提升、對國產運動品牌的充分肯定和大力支持。

第二季表現方面，去年同期己運營的李寧銷售點計算（不包括李寧YOUNG）之同店銷售按年錄得80%-90%低段增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得90%-100%低段增長，批發（特許經銷商）渠道錄得70%-80%低段增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為80%-90%高段。

所有李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得90%-100%低段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得90%-100%低段增長，其中零售渠道錄得80%-90%高段增長及批發渠道錄得90%-100%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得90%-100%高段增長。

於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,704個，較上一季末淨減少80個，本年迄今淨減少208個。在淨減少的208個銷售點中，零售業務淨減少61個，批發業務淨減少147個。於中國，李寧YOUNG銷售點數量共計1,041個，較上一季末淨增加26個，本年迄今淨增加20個。

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