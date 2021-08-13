李寧中期多賺1.87倍不派息 收入升65%
文章日期：2021年8月13日 08:20
李寧（2331）公布，中期純利升1.87倍至19.62億元人民幣(下同)，不派息。期內，淨利率由11.1%提高至19.2%；收入上升65%至101.97億元；毛利率上升6.4個百分點至55.9%；經營槓桿增強，帶動經營利潤率上升10.4個百分點至24.9%。
整體零售流水（包括線上及線下）錄得90%-100%低段增長。渠道庫存錄得中單位數下降，庫齡結構改善，儘管上述零售流水擴張，庫存周轉仍大幅改善。新品線下零售流水加速錄得90%-100%中段增長；終端零售折扣改善錄得高單位數個百分點；售罄率6個月及3個月均改善約21個百分點。
公司指，收入上升，得益於，國內疫情形勢相對穩定，同時，得益於國內消費者對健康生活的要求提升、對國產運動品牌的充分肯定和大力支持。
第二季表現方面，去年同期己運營的李寧銷售點計算（不包括李寧YOUNG）之同店銷售按年錄得80%-90%低段增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得90%-100%低段增長，批發（特許經銷商）渠道錄得70%-80%低段增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為80%-90%高段。
所有李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得90%-100%低段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得90%-100%低段增長，其中零售渠道錄得80%-90%高段增長及批發渠道錄得90%-100%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得90%-100%高段增長。
於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,704個，較上一季末淨減少80個，本年迄今淨減少208個。在淨減少的208個銷售點中，零售業務淨減少61個，批發業務淨減少147個。於中國，李寧YOUNG銷售點數量共計1,041個，較上一季末淨增加26個，本年迄今淨增加20個。
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