PPI超預期 道指曾跌132點收市倒升14點 伙標指齊創即市及收市新高
文章日期：2021年8月13日 08:15
美國7月生產者價格指數(PPI)按年升7.8%超預期，並創2010年來最大同比漲幅；上周首次申請失業救濟人數連續第三周下降。受數據強勁影響，道指早段曾升25點，高見35510.77點創即市新高，但其後曾跌132點，收市止跌回升並創收市價計新高，連升3日。標指亦創即市及收市價計新高，同樣連升3日。
道瓊斯工業平均指數收漲14點，升幅0.05%，報35499點。標普500指數收漲13點，升幅0.3%，報4460點。納斯達克綜合指數收漲51點，或0.35%，報14816點。
salesforce升2.52%，報248.39美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻40點，而Visa跌1.39%，報231.79元，拖低道指21點。
科技股方面，蘋果收市報148.89元，升2.07%，谷歌母公司Alphabet收市報2743.88元，升0.67%，亞馬遜收市報3303.5元，升0.34%，Facebook收市報362.65元，升0.74%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.11%，報474點。德國DAX指數收漲0.71%，報15937點；法國CAC 40指數漲0.36%，報6882點；英國富時100指數收跌0.38%，報7193點。