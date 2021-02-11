美國7月生產者價格指數(PPI)按年升7.8%超預期，並創2010年來最大同比漲幅；上周首次申請失業救濟人數連續第三周下降。受數據強勁影響，道指早段曾升25點，高見35510.77點創即市新高，但其後曾跌132點，收市止跌回升並創收市價計新高，連升3日。標指亦創即市及收市價計新高，同樣連升3日。