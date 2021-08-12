路透社指，中國證監會近期已向多家券商發文，要求其強化對雪球產品的風險管控，要求券商注意客戶的投資者適當性，並對投資者進行虧損風險方面的充分提示。

中證網亦報道，監管部門已發文要求各證券公司持續強化風險意識，監管部門將對證券公司發行雪球產品的銷售適當管理和風險管理水平加大檢查力度，對於風險管控不足的公司，將依法從嚴採取監管措施，同時對相關責任人層層追責。

路透指，部分券商已暫停新產品的發行，但存續期產品繼續存續。

所謂「雪球」產品，全稱是「雪球型自動敲入敲出式券商收益憑證」，與目前一個股票社交媒體同名，但兩者沒有關係。

中證網指，「雪球型自動敲入敲出式券商收益憑證」是場外期權模型的一種，目前最常見的掛鈎資產為中證500指數。具體玩法是，掛鈎資產的價格變化可以解發「敲入」及「敲出」兩類狀態，當價格下跌且在敲入觀察日低於敲入價格時，便觸發了敲入事件，如果曾經觸發過敲入事件，且直至到期都沒有觸發敲出事件，投資者將可能承擔本金虧損；

至於敲出，是當價格上漲且在敲出觀察日達到敲出價格時，便會觸發敲出事件，產品立即結束，投資者獲得約定的年化票息收益。

目前主流的產品，敲入敲出的頻率不同，大概每天進行一次敲入事件判斷，每月進行一次敲出事件判斷。

據內媒指，這類雪球產品近期相當火熱，多數號稱年息15-20%，目前產品規模已達到5000億元人民幣。