麗新2供1集資11億元 另配股予維權基金Argyle Street籌4.7億
文章日期：2021年8月12日 20:00
麗新發展（0488）宣布進行供股，每兩股供一股，每股作價3.43元，發行逾3.39億股至3.48億股，集資11.66億至11.86億元，淨額則分別為11.51億至11.71億元。同時其又與Argyle Street Management為首訂立認購股份協議，另融資4.7億元。該集團指，供股及批股所得超過16.3億元，其中8億元用於償還銀行貸款，餘額用於未來就物業投資，及就發展項目之投資，提供資金。
持股分別達56.13%及0.07%的母公司麗新國際（0191）及主席林建岳，承諾按比例供股。麗國及林建岳據此最少出資5.89億元及74.39萬元。是次麗展的供股計劃，供股價較最後收市價6.86元，折讓約50%，由海通國際出任包銷商。該集團指，股東可申請額外供股，但為了避免觸發全面收購，甚至違反公眾持股量規定，則須根據縮減認購機制調節。今年9月6日至13日則設供股權買賣。若持股高達26.47%的億京發展余卓兒不跟供，持股將攤薄至15.89%。完成供股及批股後，麗展預期公眾持股量回復至25.33%。
另由獨立第三方Argyle Street Management及其管理基金擁有之特殊目的實體Jinlong Road，更與麗展達成協議，參與認購6766.98萬股麗展新股，涉資2.32億元，完成後則持股介乎6.66%至9.99%。Jinlong Road作為認購人，將有一半以現金，餘額以承兌票據支付認購費用。
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