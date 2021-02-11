持股分別達56.13%及0.07%的母公司麗新國際（0191）及主席林建岳，承諾按比例供股。麗國及林建岳據此最少出資5.89億元及74.39萬元。是次麗展的供股計劃，供股價較最後收市價6.86元，折讓約50%，由海通國際出任包銷商。該集團指，股東可申請額外供股，但為了避免觸發全面收購，甚至違反公眾持股量規定，則須根據縮減認購機制調節。今年9月6日至13日則設供股權買賣。若持股高達26.47%的億京發展余卓兒不跟供，持股將攤薄至15.89%。完成供股及批股後，麗展預期公眾持股量回復至25.33%。

另由獨立第三方Argyle Street Management及其管理基金擁有之特殊目的實體Jinlong Road，更與麗展達成協議，參與認購6766.98萬股麗展新股，涉資2.32億元，完成後則持股介乎6.66%至9.99%。Jinlong Road作為認購人，將有一半以現金，餘額以承兌票據支付認購費用。

其他報道

萬洲：管理層變動屬「工作較正」 回購不影響併購計劃

丘鈦科技7月攝像頭銷售近4千萬件 指紋識別模組增82%至近9百萬件

金澤培：香港客運處於虧損 未來有逾半資本開支維護現有鐵路

去年永久離港提取強積金66億元 按年增27%兼創新高

體育用品裕元工業轉虧為盈賺1.7億 不派中期息

中移動﹕「共建共享」計劃延緩上半年資本投入 料年底前完成「回A」

金朝陽發盈警 料中期轉蝕逾3.5億

路透社：美斯轉會PSG 轉會費包括加密貨幣「PSG Fan tokens」

Atome與本港300家商戶合作 開業首半年業務增長4倍

阿里高管因性侵事件引咎辭職 由合伙人俞永福接任

宏利香港：港人對退休產品需求勁 對保單逆按揭認證壽險銷情樂觀

太古：陸續出售太古城車位等非核心資產 集中發展三大核心業務

惠理集團半年多賺67% 不派中期息

萬洲：中期少賺2% 息0.05元 萬隆辭任行政總裁

利亞零售半年核心多賺1.2倍 中期息削67%

港鐵中期轉虧為盈賺26.73億元 派中期息0.25元