萬隆期間又多次強調，是次管理層「變動正常」，屬於「工作較正」，相信在較正後企業會向好發展，亦將支持企業財務、國際貿易等多方面全面發展。但他未有提及此次決定是否如其長子般提及，由他一人決定及何時決定等問題。

至於集團早前突公布斥巨資近150億港元回購，新任行政總裁郭麗軍表示，今次回購是按計劃進行，三大原因是因為目前股價不高、市場融資成本亦比較低，以及想回報股東，相信在扣去目前庫存現金後，回購所帶來的債務壓力不大。

萬洲是次回購計劃中，除了部分來自其內部資源，更多是來自一項已承諾的信貸撥付。不過，郭麗軍表示，由於集團一向現金流非常強勁，相信未來較短時間已能償還回購所需要的資金，且不會影響集團的併購。

他表示此前集團的併購主力在歐洲及北美，未來會繼續擴大豬肉業務，特別是肉製品，亦會重點關注發展牛、豬、雞肉業務，尋找合適時機併購。

談到上半年美國經營利潤錄得虧損，郭麗軍表示，主要因上半年生豬價格較低，但養殖成本高，令到生豬業務虧損，但在第二季生豬價格已快速上漲，並大幅改善，故相信全年業務能按目標如期發展。

其他報道

金澤培：香港客運處於虧損 未來有逾半資本開支維護現有鐵路

去年永久離港提取強積金66億元 按年增27%兼創新高

體育用品裕元工業轉虧為盈賺1.7億 不派中期息

中移動﹕「共建共享」計劃延緩上半年資本投入 料年底前完成「回A」

金朝陽發盈警 料中期轉蝕逾3.5億

路透社：美斯轉會PSG 轉會費包括加密貨幣「PSG Fan tokens」

Atome與本港300家商戶合作 開業首半年業務增長4倍

阿里高管因性侵事件引咎辭職 由合伙人俞永福接任

宏利香港：港人對退休產品需求勁 對保單逆按揭認證壽險銷情樂觀

太古：陸續出售太古城車位等非核心資產 集中發展三大核心業務

【有片：淘寶圖】債息升道指破頂 短吸相關ETF

惠理集團半年多賺67% 不派中期息

萬洲：中期少賺2% 息0.05元 萬隆辭任行政總裁

利亞零售半年核心多賺1.2倍 中期息削67%

港鐵中期轉虧為盈賺26.73億元 派中期息0.25元

恒指收市跌142點失20天線 成交見近2個月最少 北水終止連續4日流入

呂志和：冀銀娛下半年派息