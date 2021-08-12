萬洲：管理層變動屬「工作較正」 回購不影響併購計劃
文章日期：2021年8月12日 19:01
豬肉股萬洲國際（0288）早前將主席萬隆長子、前副主席、執董兼副總裁萬洪建踢出局後，今終公布委任主席萬隆的細仔萬宏偉接任執行董事兼副主席，而原首席財務官郭麗軍則調任行政總裁。萬隆於業績會上表示，認為萬宏偉的委任是合適的，萬宏偉表現亦稱職，他已在萬洲內工作多年。而郭麗軍亦已在萬洲工作超過二十年，無論年紀、擔當都做得很好，認為是行政總裁的合格人選。
萬隆期間又多次強調，是次管理層「變動正常」，屬於「工作較正」，相信在較正後企業會向好發展，亦將支持企業財務、國際貿易等多方面全面發展。但他未有提及此次決定是否如其長子般提及，由他一人決定及何時決定等問題。
至於集團早前突公布斥巨資近150億港元回購，新任行政總裁郭麗軍表示，今次回購是按計劃進行，三大原因是因為目前股價不高、市場融資成本亦比較低，以及想回報股東，相信在扣去目前庫存現金後，回購所帶來的債務壓力不大。
萬洲是次回購計劃中，除了部分來自其內部資源，更多是來自一項已承諾的信貸撥付。不過，郭麗軍表示，由於集團一向現金流非常強勁，相信未來較短時間已能償還回購所需要的資金，且不會影響集團的併購。
他表示此前集團的併購主力在歐洲及北美，未來會繼續擴大豬肉業務，特別是肉製品，亦會重點關注發展牛、豬、雞肉業務，尋找合適時機併購。
談到上半年美國經營利潤錄得虧損，郭麗軍表示，主要因上半年生豬價格較低，但養殖成本高，令到生豬業務虧損，但在第二季生豬價格已快速上漲，並大幅改善，故相信全年業務能按目標如期發展。
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