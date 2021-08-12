金澤培形容：「港鐵利潤好像很高，但是如果分40至50年投入去追加投資支持營運，實際的利潤並不高」。他們會借助鐵路加地產模式令在港興建鐵路可行，不用動輒由政府撥款支持及負擔，同時提高土地的潛力。對於傳媒問及，在港鐵恢復盈利後會否提供優惠回饋市民，他則說，港鐵會按計劃在今年提供票價調減及額外優惠至年底，但是因應疫情期間票價收入受很大影響，因此在港鐵路業務處於淨虧損，亦要準備投入大量資源維持服務。他更進一步稱，目前正全力推進沙中線過海段工程，已完成94%進度，並有14列的載客客卡投入，但是能否如期通車，取決於將新車投入在系統，之後才可把握具體通車時間表。至於較早前投入服務的屯馬線，客流和預期差不多，和東鐵九龍塘站達分流作用，亦見來自馬鞍山的乘客利用屯馬線直達市區，減輕東鐵的負擔。

香港客運服務總監楊美珍補充，今年上半年的香港客運客量比正常情況營運時仍少了20%，但是5、6月份起客流已見轉好，並達疫情前水平，只是因為沒有旅客搭乘，因此包括高鐵、東鐵及機鐵營運繼續受到影響，最終客量恢復，要視乎通關及旅客何時重臨。

在其他區域發展方面，因應澳門政府有意減輕當地輕軌的外判情況，港鐵中國內地業務及全球營運標準常務總監劉天成稱，與澳門輕軌的服務期至2024年12月，已獲悉當地政府擬在合約期後減少外判，因此他們正在了解中，並會與相關部門商討，冀維持雙方合作及配合。

財務總監許亮華補充，港鐵已在上半年度落實48億元綠色融資，用於節能及改善能源效益，他們會盡量利用綠色貸款融資，支持環保同時，亦支持香港發展成區域性綠色樞紐。目前港鐵共通過綠色融資籌集230億元資金。

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